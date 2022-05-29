هذا وكان ماني قد أجل التعليق حول مستقبله لما بعد نهائي دوري الأبطال و الذي خسره أمام ريال مدريد
و رغم تأكيد تقارير إعلامية سابقة بأن المرشح الأبرز للحصول على خدمات اللاعب هو بطل ألمانيا بايرن ميونيخ إلا أن مستقبل ماني يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات
هذا وكان ماني قد أجل التعليق حول مستقبله لما بعد نهائي دوري الأبطال و الذي خسره أمام ريال مدريد
و رغم تأكيد تقارير إعلامية سابقة بأن المرشح الأبرز للحصول على خدمات اللاعب هو بطل ألمانيا بايرن ميونيخ إلا أن مستقبل ماني يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات
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