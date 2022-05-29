هذا وكان ماني قد أجل التعليق حول مستقبله لما بعد نهائي دوري الأبطال و الذي خسره أمام ريال مدريد

و رغم تأكيد تقارير إعلامية سابقة بأن المرشح الأبرز للحصول على خدمات اللاعب هو بطل ألمانيا بايرن ميونيخ إلا أن مستقبل ماني يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات

