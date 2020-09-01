تقارير: اتفاق لضم سواريز إلى يوفنتوس من قبل beIN SPORTS September 1, 2020 19:09 0:33 دقيقة كشفت مصادر صحفية إيطالية عن توصل يوفنتوس إلى اتفاق لضم المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز من برشلونة. تقارير إخبارية رونالدو كومان ميركاتو لويس سواريز الدوري الإسباني برشلونة يوفنتوس الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة خطوات قطرية ثابتة لتعزيز حماية حقوق العمال 3:02 دقيقة الكشف عن شعار ملف الدوحة 2030 لاستضافة "الأسياد" 1:58 دقيقة مسيرة بايل في ريال مدريد خلال سبع سنوات 0:33 دقيقة تقارير: اتفاق لضم سواريز إلى يوفنتوس 5:25 دقيقة آخر التطورات في قضية "رحيل ميسي" 0:46 دقيقة هل اجتماع والد ميسي بإدارة برشلونة سيحل المشكلة؟ 0:33 دقيقة أرسنال يتعاقد مع المدافع البرازيلي غابرييل 0:26 دقيقة كاف يحدّد موعد انطلاق مسابقتي الأبطال وكأس الاتحاد 0:51 دقيقة برافو يظهر في تدريبات ريال بيتيس 0:36 دقيقة لايبزيغ يحصل على موافقة أولية للعب أمام 8500 متفرج