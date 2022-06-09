تقارير: اتفاق بين إنتر والأرجنتيني ديبالا من قبل beIN SPORTS June 9, 2022 15:11 0:38 دقيقة أجمعت وسائل إعلام إيطالية على توصّل فريق إنتر لاتفاق للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا. تقارير إخبارية إنتر ميركاتو باولو ديبالا -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة بلاتر يدافع عن بلاتيني 0:34 دقيقة فوز أول للكاميرون ومالي تتجاوز جنوب السودان 0:33 دقيقة السعودية واليابان إلى ربع النهائي 0:25 دقيقة نبيل معلول مدرباً جديداً للترجي الرياضي 9:47 دقيقة نيمار في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:38 دقيقة تقارير: اتفاق بين إنتر والأرجنتيني ديبالا 0:45 دقيقة تقارير: هاري كاين باقٍ مع توتنهام 0:49 دقيقة قائد شرطة باريس يقرّ بـ"الفشل" 1:35 دقيقة موقعة منتظرة بين البرتغال والتشيك 2:27 دقيقة المنتخب المصري يحلّ ضيفًا ثقيلاً على إثيوبيا