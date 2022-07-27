وكان كوندي قريباً جداً من الانتقال إلى تشيلسي الإنكليزي إلا أن رغبة اللاعب جعلت الصفقة تتجه صوب برشلونة الذي يعمل بقوة على تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.