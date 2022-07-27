تقارير إعلامية تؤكد قرب انتقال كوندي لبرشلونة من قبل beIN SPORTS July 27, 2022 19:45 0:36 دقيقة أكدت تقارير إعلامية إسبانية توصل برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع إشبيلية يقضي بانتقال المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي إلى صفوف النادي الكتالوني والإعلان الرسمي قد يتم في الساعات القليلة المقبلة. وكان كوندي قريباً جداً من الانتقال إلى تشيلسي الإنكليزي إلا أن رغبة اللاعب جعلت الصفقة تتجه صوب برشلونة الذي يعمل بقوة على تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد. ميركاتو برشلونة إشبيلية جول كوندي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة أوساسونا يواصل الاعتماد على خدمات سانشيث 4:22 دقيقة المنتخب الألماني إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:55 دقيقة ريكاردو فيري سعيد بعودته لإنتر 1:23 دقيقة استقبال حافل لفينغيغارد في الدنمارك 0:37 دقيقة رويسر تفوز بالمرحلة الرابعة من طواف فرنسا 0:36 دقيقة تقارير إعلامية تؤكد قرب انتقال كوندي لبرشلونة 0:40 دقيقة بوردو ينجو من الهبوط للدرجة الثالثة 0:33 دقيقة المدافع السويسري مبابو إلى فولهام 2:42 دقيقة تعديلات في شروط الحصول على رخص الأندية في إفريقيا 0:54 دقيقة الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين