وأضافت التقارير أنّ المدرب "انطونيو كونتي"، طلب من إدارة النادي عرض صانع الألعاب الدنماركي للبيع، على الرغم من انضمامه للفريق في شهر يناير الماضي.



وفشل إريكسن في التأقلم مع طريقة لعب النيرادزوري وهو الأمر الذي أثر على مستواه.



وأضافت التقارير أنّ "كونتي" أطلع النادي على قراره معللاً ذلك بالاستفادة من المبلغ المادي الذي سيحصل عليه النادي والمحدد بأربعين مليون يورو للتعاقد مع لاعب جديد يناسب أفكار المدرب.

