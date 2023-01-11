وأكدت الأخبار القادمة من كاتالونيا أن برشلونة يرغب في استعادة خدمات أوباميانغ خصوصاً وأن المهاجم الغابوني يريد العودة إلى صفوف النادي الكتالوني خلال الميركاتو الحالي وإن تطلب الأمر اللعب دون مقابل، حيث تؤكد مصادر مقربة من اللاعب أنه يشعر بأنه أخطأ بالانتقال إلى تشلسي.

