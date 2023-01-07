تعرف على وجهة ابن نجم الكرة الإنكليزية السابق بيكهام من قبل beIN SPORTS January 7, 2023 13:31 1:23 دقيقة انضم روميو بيكهام ابن نجم الكرة الإنكليزية السابق ديفيد بيكهام إلى الفريق الرديف لنادي برينتفورد بعقد إعارة حتى نهاية الموسم من نادي إنتر ميامي الذي يملكه والده. تقارير إخبارية ديفيد بيكهام روميو بيكهام -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة المواجهة بين فياريال وريال مدريد تتجدد في الكأس 1:14 دقيقة استاد الدوحة تتحدث عن حظوظ قطر في خليجي 25 0:50 دقيقة عوار يقترب من تمثيل منتخب الجزائر 0:47 دقيقة مانشستر يونايتد قد يقدم خدمة لكريستيانو رونالدو 1:23 دقيقة روميو بيكهام إلى برينتفورد 2:29 دقيقة موراتا في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:36 دقيقة الراجحي بطلاً للمرحلة السابعة من رالي داكار 2:17 دقيقة تمديد عقد ديشان مع منتخب فرنسا حتى 2026 3:13 دقيقة ليفربول من أجل استعادة توازنه 3:27 دقيقة قمّة مرتقبة بين فياريال وريال مدريد