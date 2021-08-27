تعرف على كواليس مغادرة كريستيانو ليوفنتوس من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 18:25 9:56 دقيقة قصة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس انتهت بعودته إلى مانشستر يونايتد. تابع كواليس وخبايا وحيثيات هذه الصفقة مع مراسلنا في إيطاليا. تقارير إخبارية ميركاتو الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو يوفنتوس -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة كريستيانو رونالدو .. مشوار حافل بالإنجازات 8:22 دقيقة آخر أخبار عودة كريستيانو إلى الـ"يونايتد" 9:56 دقيقة تعرف على كواليس مغادرة كريستيانو ليوفنتوس 0:25 دقيقة كريستيانو رونالدو ينتقل رسمياً إلى مانشستر يونايتد 0:59 دقيقة كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى الـ"يونايتد" 8:48 دقيقة آخر أخبار رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس 0:51 دقيقة أنباء عن رغبة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع رونالدو 0:36 دقيقة التونسية روعة التليلي تحقق إنجازاً تاريخياً 0:39 دقيقة كاسيميرو باقٍ مع ريال مدريد 0:53 دقيقة أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يوفنتوس