وكشف النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي أن "الشارقة قرر من جانب واحد إلغاء اتفاقية الانتقال التي توصل إليها مع نادي فياريال لنقل باكو ألكاسير"، مؤكداً أنه تم فسخ العقد بينه وبين مهاجمه الذي لم يعد ينتمي لنادي "الغواصات الصفراء" و"يشكره على تفانيه واحترافه طوال المواسم الثلاثة الماضية ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الرياضية".

وبعدها نشر الشارقة فيديو للمهاجم الدولي الإسباني السابق وهو يوقع على عقد الانضمام للنادي، وآخر وهو يصافح زملاءه الجدد والجهاز الفني قبل انطلاق التدريبات.

من جهته، نشر ألكاسير في حسابه على تويتر رسالة وداعية لناديه السابق، قال فيها "شكراً فياريال لقد عشت لحظات لا تنسى مع زملائي الرائعين، حان الوقت الآن للتركيز مع الشارقة، سأبذل قصارى جهدي خلال السنوات الثلاث المقبلة التي سأدافع فيها عن هذا القميص، أنا مقتنع بأنني سأستمتع بهذه التجربة الرائعة مع عائلتي هنا في الإمارات".