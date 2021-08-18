عمليّة الإعارة تمّت بعد تمديد اللاعب لعقدِه مع البلوز حتى العام 2023، هذا وانضمّ باتشوايي إلى صفوف تشيلسي عام 2016، قادماً من مارسيليا، حيث مثل النادي اللندني في 77 مباراة، سجل فيها 25 هدفاً، فيما لعب مُعاراً لأندية بوروسيا دورتموند، وفالنسيا، وكريستال بالاس.

