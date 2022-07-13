وقال نادي "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت "انضم نجم انكلترا رحيم سترلينغ إلى تشلسي قادمًا من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".

وكان غرّد سترلينغ على موقع تويتر رسالة الوداع "سبعة مواسم، 11 لقباً كبيراً، حياة غنية بالذكريات. يا له من مسار!".

تابع اللاعب "وصلت إلى مانشستر بعمر العشرين. أرحل اليوم كرجل. شكراً لدعمكم الصادق. تشرّفت بارتداء قميص مانشستر سيتي".

بحسب سكاي، فان اللاعب سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 56 مليون دولار)، فيما تحدثت بي بي سي عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه (نحو 59 مليون دولار).

وتراجع موقعه داخل تشكيلة الفريق الأزرق، مع قدوم جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه، في رقم قياسي ضمن البريميرليغ، وبروز فيل فودن خريج أكاديمية النادي.