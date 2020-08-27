النادي اللندني أوضحَ على موقعه الرسمي أن سار البالغَ من العمر واحدا وعشرين عاماً وَقع على عقدٍ يمَتدُ لخمسة أعوام ، مُشيراً إلى أنه ستَتِمُ إعارتُه هذا الموسم ليَكتَسِب المزيد من الخبرة، وليكون جاهزا لافتكاك مَكانه ضمن كتيبة المدرب فرانك لامبارد.

Welcome to Chelsea, Malang Sarr! ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 27, 2020