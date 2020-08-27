النادي اللندني أوضحَ على موقعه الرسمي أن سار البالغَ من العمر واحدا وعشرين عاماً وَقع على عقدٍ يمَتدُ لخمسة أعوام ، مُشيراً إلى أنه ستَتِمُ إعارتُه هذا الموسم ليَكتَسِب المزيد من الخبرة، وليكون جاهزا لافتكاك مَكانه ضمن كتيبة المدرب فرانك لامبارد.
النادي اللندني أوضحَ على موقعه الرسمي أن سار البالغَ من العمر واحدا وعشرين عاماً وَقع على عقدٍ يمَتدُ لخمسة أعوام ، مُشيراً إلى أنه ستَتِمُ إعارتُه هذا الموسم ليَكتَسِب المزيد من الخبرة، وليكون جاهزا لافتكاك مَكانه ضمن كتيبة المدرب فرانك لامبارد.
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