ولعب الدولي المكسيكي البالغ من العمر 31 عاماً، مع تشيفاس دي غوادالاخارا المكسيكي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وباير ليفركوزن وويست هام، محققاً أكثر من 200 هدف خلال مسيرته كلاعب محترف في الأندية التي لعب لها وفي المنتخب.

Los Angeles has been waiting.@CH14_ is 🔵⚪️&🟡. — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 21, 2020

وقال دينيس تي كلويز، المدير العام لفريق لوس أنجلوس غالاكسي: "لقد سجل خافيير باستمرار أهدافاً في بطولات الدوري الكبرى في جميع أنحاء العالم وكان أكثر اللاعبين نجاحاً في بلاده خلال العقد الماضي".

وأضاف "إنه منافس أثبت نجاحه على أعلى مستوى وسجل أكبر عدد من الأهداف على الإطلاق من أحد أفضل منتخبات الكونكاكاف، نعتقد أنه يمكن أن يكون أحد أفضل التهديدات الهجومية في الدوري، ومساعدة فريقنا بطرق متعددة. نحن متحمسون لجلب خافيير إلى لوس أنجلوس ونتطلع إليه لتمثيل هذه المدينة ومعجبينا كعضو معنا".