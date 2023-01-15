تشلسي يضم رسمياً الأوكراني مودريك من قبل beIN SPORTS January 15, 2023 15:27 0:43 دقيقة أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم رسمياً اليوم الأحد عن ضم الأوكراني ميخائيلو مودريك قادماً من شاختار دونيتسك. وسيمتد عقد مودريك مع تشلسي لـثماني سنوات ونصف السنة. تقارير إخبارية شاختار دونيتسك ميركاتو تشلسي ميخائيلو مودريك -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الديربي بين بنفيكا وسبورتينغ 1:16 دقيقة نادال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:48 دقيقة بيغولا تعبر بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا 1:12 دقيقة هوركاتش يتخطى الدور الأول في بطولة أستراليا 3:50 دقيقة باريس سان جيرمان يخسر أمام رين 0:48 دقيقة برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوّج بالسوبر الإسباني 0:41 دقيقة الحكم يطلق صافرة نهاية مباراة السودان والمغرب! 1:16 دقيقة موناكو يضرب بالسبعة ويزيد من معاناة أجاكسيو 4:57 دقيقة آرسنال يتابع تحليقه ويغلب جاره توتنهام 3:08 دقيقة ألميريا يُجبر أتليتيكو مدريد على اقتسام النقاط