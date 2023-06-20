ويبلغ نكونكو من العمر 25 عاماً وخاض في الموسم الماضي مع فريقه السابق لايبتسيغ في الدوري الألماني 25 مباراة سجل خلالها 16 هدفاً ومنح 6 تمريرات حاسمة.

ونقل الموقع الرسمي للنادي اللندني عن نكونكو قوله: "انا سعيد للغاية للانضمام الى تشلسي. بُذلت جهود كبيرة لجلبي إلى النادي وأنا أتطلع إلى التعرف على مدربي وزملائي وإظهار لانصار النادي ما استطيع القيام به على أرضية الملعب".

تابع "بعد أن لعبت في الدوري الفرنسي والدوري الألماني، أريد الآن اللعب في الدوري الانكليزي الممتاز أحد أقوى الدوريات في العالم. أنا متحمس جداً لهذا التحدي وسأكون فخوراً بالدفاع عن قميص تشلسي".

تشلسي يرحب بنكونكو

وأصدر تشلسي بياناً بإسم المديرين الرياضيين في النادي وهما لورنس ستيوارت وبول وينستانلي قالا فيه "لقد اثبت كريستوفر بأنه احد ابرز اللاعبين المهاجمين في كرة القدم الاوروبية في الموسمين الاخيرين وسيضيف الى الفريق النوعية، وقدرته على اللعب في اكثر من مركز".

واضاف "لقد اظهر قدرته على اعلى المستويات في صفوف لايبزيغ ومنتخب فرنسا ونتطلع قدما لانضمامه الينا مع زملائه استعدادا للموسم المقبل".

بدأ نكونكو مسيرته الكروية مع نادي باريس سان جيرمان حيث خاض في صفوف الأخير 78 مباراة واحرز معه بطولة الدوري المحلي 3 مرات وكأس فرنسا مرتين قبل الانتقال الى لايبتسيغ صيف عام 2019.

فرض نفسه في الدوري الالماني كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا وقد سجل 35 هدفا في مختلف المسابقات موسم 2021-22 واختير لاعب العام في الدوري الالماني، كما قاد لايبزيغ الى احراز كأس ألمانيا في الموسمين الأخيرين.

