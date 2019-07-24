ويعدّ تريزيغيه (24 عاماً) من أبرز المواهب المصرية المحترفة خارج الديار إذ قدّم مستويات مرموقة مع قاسم باشا التركي الموسم الماضي فضلاً عن أدائه الملفت في كأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب "الفراعنة".

وتعلّم محمود أبجديات كرة القدم في أكاديمية النادي الأهلي المصري (2002-2012) قبل أن ينتقل لخوض أولى مغامراته الخارجية مع أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة (2015-2016) ثمّ بعقد دائم (2016-2018).

وأعير تريزيغيه موسم 2016-2017 إلى موسكرون البلجيكي قادماً من أندرلخت قبل أن يلتحق بصفوف قاسم باشا التركي على سبيل الإعارة أيضاَ (2017-2018).

ونال أداء الفرعون المصري إعجاب الفريق التركي (16 هدفاً من 33 مباراة) الذي ارتأى إتمام التعاقد معه بشكل نهائي (2018-2019).

ولفت مردود تريزيغيه في "كان 2019" على الأراضي المصرية الأنظار إليه مجدداً رغم خروج الفراعنة مبكراً من منافسات المسابقة القارية ليفوز أستون فيلا بخدماته.

وعلّق مدرب أستون فيلا دين سميث على انتقال اللاعب المصري بالقول "نحن متحمّسون جدا للعمل مع "تريز". شاهدته (يلعب) مرات عدة"، مضيفا "أنه من نوع اللاعبين الذين كنا نبحث عنهم لأن لعبه مباشر، ويسبب مشاكل للخصم في الثلث الأخير (من الملعب) ويسجل الأهداف".

