وقال أوزيليو في تصريحات تلفزيونية بمناسبة افتتاح موسم التعاقدات الصيفية الذي يسبق انطلاق الموسم "لا أعرف من أين تأتي هذه الأفكار" في إشارة إلى طرح اسم وصيف إيطاليا في الموسم المنصرم كأحد أبرز الأندية الطامحة للتعاقد مع حامل الكرة الذهبية ست مرات، إلى جانب مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ميسي قد أبلغ نادي برشلونة الإسباني حيث أمضى طيلة مسيرته الكروية أنه يرغب بفك ارتباطه معه الأسبوع الماضي ما أثار عاصفة من التكهنات حول وجهة "البرغوث" المقبلة.

وأضاف أوزيليو "لا يوجد مدرب، ولا رئيس، إلا ويريد أن يكون ميسي في فريقه. لكن الواقع مختلف تماماً (...) واقعنا هو أن السوق حذرة".

واغتنم أوزيليو الفرصة لتأكيد وجود مفاوضات مع روما للتعاقد مع المدافع الصربي المخضرم ألكسندر كولاروف ولتأكيد بقاء المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي أعرب برشلونة عن اهتمامه به قبل عدة أشهر.