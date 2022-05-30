وتوصّل الجناح الكرواتي إلى اتفاق مع النادي اللندني، للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع إنتر.

وسيوقع بيريشيتش على عقد لمدة عامين مع توتنهام، مقابل راتب أسبوعي يفوق المئة ألف يورو.

وسيعود بيريشيتش بذلك إلى العمل مع المدرب أنطونيو كونتي مجددا، بعد أن كانا معا في الإنتر وشهدا تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي.

وأكد جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي للشؤون الرياضية في إنتر رحيل بيريشيتش كاشفاً في الوقت ذاته عن رغبته بضم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي انتهى عقده مع الغريم يوفنتوس.



وقال ماروتا الذي كان مهندس الانتقالات في يوفنتوس حين تعاقد الأخير مع الأرجنتيني عام 2015، "من الواضح أننا نأمل مجيئه للعب معنا"، مضيفاً مع ابتسامة على محياه بأنّه لا يعلم حتى الآن أين سيلعب ابن الـ28 عاماً الموسم المقبل بعد قرار إدارة "السيدة العجوز" عدم تقديم عرض جديد لتجديد عقده.

كما لم ينفِ ماروتا رغبة إنتر باستعادة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي الإنكليزي الذي استعاده الصيف الماضي من "نيراتسوري" مقابل 115 مليون يورو على أمل تكرار المستوى الذي قدمه في الملاعب الإيطالية، لكنه اختبر موسماً صعباً جداً تحت إشراف المدرب الألماني توماس توخيل.

إلا أن موراتا رفض الاسترسال في الحديث عن البلجيكي، مشدداً على ضرورة "الصبر" وأنّ "الأمر يتطلب احترافية".