وقال المدير الرياضي للفريق البافاري حسن صالح حميديتش "إنه سوف يساعدنا، لديه أسلوب جيد، مرن في الهجوم أنا متأكد أن إيفان سينسجم بسرعة لأنه يعرف البوندسليغا ومدربنا نيكو كوفاتش، ولديه تجربة دولية واسعة".

وكان اللاعب الذي حقق المركز الثاني مع بلاده في كأس العالم 2018 بروسيا قد خاض تجربة احترافية في بوروسيا دورتموند بين عامي 2011 و2013، وأخرى في فولفسبورغ بين عامي 2013 و2015.

وقال اللاعب البالغ من العمر (30 عاماً) إنه سعيد بالعودة غلى ألمانيا "أحد أكبر الأندية في أوروبا"، مضيفاً بعد أن وقع عقده مساء الإثنين "نريد الأستمرار في الهجوم ليس فقط في الدوري المحلي والكأس بل في دوري أبطال أوروبا".

ووضع بايرن في حساباته بيريزيتش، بعدما تلقت مساعيه للتعاقد مع اللاعب الدولي لوروا سانيه ضربة قوية بعد إصابة الاخير في الرباط الصليبي الامامي للركبة اليمنى مع ناديه مانشستر سيتي، وابتعاده عن الملاعب ما بين 6 إلى 7 أشهر بعد أن يخضع لعملية جراحية.

وبحسب صحيفة "بيلد" الالمانية سيدفع بايرن 5 ملايين يورو (5,6 ملايين دولار) مقابل خدمات بيريزيتش، مع خيار الشراء النهائي مقابل 20 مليونا في نهاية الموسم الحالي.

ويمتد العقد الحالي لبيريزتش مع إنتر حتى عام 2022، غير أنه لم يعد يدخل ضمن خطط المدرب الجديد أنتونيو كونتي الذي تسلم مهامه مؤخرا، ما دفعه للرحيل.

وسيحاول الكرواتي تعويض رحيل الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي "الطائر" آريين روبن عن بايرن، وعودة الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز الى ريال مدريد الاسباني بعد إنتهاء فترة إعارته.

ويبدأ بايرن مهمة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري على ارضه امام هيرتا برلين في افتتاح مباريات الأسبوع الأول "للبوندسليغا" الجمعة.