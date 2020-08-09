بيدرو يغادر تشيلسي من قبل beIN SPORTS August 9, 2020 23:48 0:47 دقيقة اللاعب الإسباني بيدرو يعلن عن نهاية مشواره مع تشيلسي الإنكليزي عبر بيان نشره في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي. تقارير إخبارية بيدرو ميركاتو تشيلسي تشيلسي الإنكليزي بيدرو رودريغيز -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة بيدرو يغادر تشيلسي 0:34 دقيقة أوكلاهوما يخرج من مطب واشنطن ويزاردز بنجاح 0:30 دقيقة إصابات بـ"كوفيد-19" في صفوف اتحاد طنجة 11:14 دقيقة موجز الأخبار 0:47 دقيقة ويليان يعلن عن نهاية مشواره مع تشيلسي 0:51 دقيقة "فيروس كورونا" يضرب أتلتيكو مدريد 1:39 دقيقة صلاح ينحت اسمه في المفكرة الوردية لدوري الأبطال 0:30 دقيقة الـ"يونايتد" من أجل إزاحة كوبنهاغن 0:32 دقيقة نزال قوي بين إنتر ميلان وباير ليفركوزن 0:16 دقيقة شاهد سحر مهارات نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان