وتشير التقارير الواردة من بريطانيا أن بوغبا سينتقل غالباً للعب مع ريال مدريد الإسباني أو العودة لناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وقال بوغبا في تصريحات للصحفيين في العاصمة اليابانية طوكيو: "لقد حان الوقت لخوض تجربة جديدة".

وأضاف بوغبا: "لقد لعبت لمانشستر لـ 3 سنوات، وكان كل شيء على مايرام، هناك أوقات جيدة وأوقات سيئة، لكن بعد كل ما عشناه خلال هذا الموسم الذي أعتبره الأفضل منذ عودتي ليونايتد، اعتقد أنه حان الوقت لخوض تحدٍّ جديد".

وانتقل بوغبا لمانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادماً من يوفنتوس الإيطالي بصفقة قياسية بلغت 120 مليون يورو.

ساهم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في 16 هدفاً هذا الموسم مع يونايتد.

