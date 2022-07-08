وسينضم لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق البالغ 29 عاماً بعقد حر إلى صفوف "بيانكونيري"، مقابل راتب سنوي مقدَّر بـ8 ملايين يورو زائد 2 مليون يورو مكافآت.

وغرّد يوفنتوس: "لقد عاد" حيث نشر مقطع فيديو يظهر به بوغبا وهو ينزل من الطائرة.

ونشر بوغبا سابقاً مقطع فيديو وهو متجه من ميامي الأميركية إلى تورينو مقر نادي السيدة العجوز. ارتدى سترة بيضاء وسوداء على غرار ألوان يوفنتوس وقال بالإيطالية "إلى اللقاء".

وستكون فرصة بوغبا متاحة لاستعادة ثقته بنفسه قبل أشهر قليلة من انطلاق مونديال قطر 2022، مع يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليغري التواق لاستعادة أمجاده، بعد اكتفائه بالحلول رابعاً في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وكان ناديه السابق مانشستر يونايتد أعلن مطلع حزيران/يونيو الماضي رحيل بطل العالم 2018 بعد ست سنوات في صفوفه.

وكان بوغبا حمل ألوان يوفنتوس بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.

وأعاد يونايتد بوغبا إلى ملعب "أولد ترافورد" في 2016 بصفقة عالمية قياسية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار)، هندسها وكيله مينو رايولا الذي توفي في نيسان/أبريل الماضي.

ولم يقدّم بوغبا مع يونايتد المستويات التي ظهر بها في يوفنتوس وكان أحد أبرز العناصر الذين ساهموا بتتويجه بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات إلى جانب أندريا بيرلو والتشيلي أرتورو فيدال أو دوره المحوري مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا 2018.