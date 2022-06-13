وقال بنفيكا إن قيمة الصفقة قد ترتفع في نهاية المطاف إلى 100 مليون يورو، متجاوزة الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون وهو نحو 90 مليون دولار لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان ديك في العام 2018.

وكان نونيس الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ23 في 26 حزيران/يونيو الحالي، انضم إلى صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادماً من ألميريا الإسباني الذي كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية، مقابل 24 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ قطب مدينة لشبونة.

وكان أداء نونيس متبايناً في موسمه الأول مع بنفيكا قبل أن يتألق بشكل لافت هذا الموسم خاصة أمام ليفربول بالذات في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على الرغم من إقصاء بنفيكا (1-3 ذهابا في لشبونة، و3-3 إياباً في ليفربول).

وسجل نونييس 47 هدفاً وصنع 16 في 84 مباراة بالقميص الأحمر لـ"نسور" لشبونة، وهو لقب بنفيكا.

