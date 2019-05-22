وأكد دورتموند التعاقد مع براندت (23 عاما) من باير ليفركوزن بعقد يمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2024، في صفقة قدرت بـ25 مليون يورو، بعدما فعّل البند الجزائي الذي يتيح له فسخ عقده مع فريقه.

وأكد الدولي الألماني براندت (24 مباراة دولية) الذي كان يثير اهتمام بايرن، أن خياره الانتقال إلى صفوف الفريق الأصفر والأسود يأتي انطلاقا من رغبته في تطوير أدائه.

وأوضح "أريد أن أواصل التقدم، بوروسيا دورتموند كان قريبا جدا من إحراز اللقب هذا الموسم، لذلك ثمة هامش للتقدم".

ويأتي إعلان التعاقد مع براندت وهازار غداة ضم المدافع شولتس (26 عاما) من هوفنهايم بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2024، وفي صفقة قدرت وسائل الإعلام الألمانية قيمتها بـ27 مليون يورو.

