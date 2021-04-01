وكان رايولا ووالد هالاند توجها إلى برشلونة في وقت سابق من اليوم الخميس للتفاوض على انتقال اللاعب إلى العملاق الكاتالوني، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "سبورت" الرياضية.

ومع عنوان "قنبلة: مينو رايولا ووالد هالاند في برشلونة"، نشرت الصحيفة الكاتالونية مقطع فيديو يظهر رايولا وآلف-إينغه يخرجان من المطار ويصعدان في سيارة.

وكتبت أن "وكيل ووالد مهاجم بوروسيا دورتموند موجودان في برشلونة. هالاند هو المهاجم الذي يريده جوان لابورتا لبرشلونة وسيحاول التوقيع معه هذا الصيف".

وأشارت إلى أن مساعد لابورتا كان في استقبالهما واصطحابهما معه في السيارة.

وأضافت أن هالاند "هو المهاجم الذي اختاره مجلس إدارة جوان لابورتا لتقوية الفريق في سوق الانتقالات (الصيفية). مهاجم بوروسيا دورتموند هو الأكثر طلباً في السوق بأكملها، كما أن فرقاً مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي تتحقق أيضاً من وضعه".

واعتبرت أن "العلاقة الجيدة بين مينو رايولا وجوان لابورتا تجعل نادي برشلونة متفائلاً"، مشيرة إلى أن سفر والد المهاجم النروجي الشاب إلى برشلونة بصحبة رايولا "يعزز الشائعات بأن المهاجم النروجي قد يكون أحد لاعبي برشلونة الموسم المقبل".