وغرّد النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم: " يسرّ نادي بريست الإعلان عن توقيع يوسف بلايلي (29 عاماً) لستة أشهر. ينضم الدولي الجزائري حراً بعد فسخ عقده مع نادي قطر".

وكان نادي قطر أعلن الشهر الماضي عن فسخ عقد لاعبه الجزائري بالتراضي بعد مشاورات بين اللاعب والنادي متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية، وأكّد بلايلي لـbeIN SPORTS أن وجهته المقبلة ستكون أحد الدوريات الأوروبية.

✍ Le Stade Brestois a le plaisir d’annoncer la signature pour six mois de Youcef Belaïli (29 ans). International algérien, il arrive libre après la rupture de son contrat avec le Qatar SC.



👉 https://t.co/ncDVJtrKDe@GregLorenzi pic.twitter.com/qLHkk0oWoZ — Stade Brestois 29 (@SB29) January 31, 2022

وخطف بلايلي الأضواء في بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ التي ظفرت الجزائر بلقبها بالفوز على تونس في المباراة النهائية.