ويبلغ كيسيي من العمر 25 عاماً وقبل انتقاله إلى برشلونة، أمضى مسيرة رائعة في الدوري الإيطالي إذ لعب لأندية أتالانتا ثم تشيزينا على سبيل الإعارة قبل أن يسطر مجداً كبيراً مع ميلان إذ لعب له بين عامي 2019 و2022 وشارك في 103 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً.

وساهم كيسيي مع ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه المنصرم لأول مرة منذ 11 عاماً.

وكان اتفاق برشلونة مع كيسيي قد تم منذ فترة إلا أن العملاق الكاتالوني فشل في الإعلان عن الصفقة بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها، قبل أن يؤكد رئيس النادي جوان لابورتا أن الإعلان أصبح وشيكاً بعد أن اقتربت أزمات برشلونة المالية على الانتهاء.

