أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أن مواطنه جناح مانشستر سيتي الإنكليزي الدولي فيران توريس وقع عقدًا مدته خمس سنوات مع النادي الكاتالوني حتى عام 2027.

وقال برشلونة في بيان على موقعه على الإنترنت "توصّل برشلونة ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال فيران توريس الذي تعاقد مع البلاوغرانا حتى 2027".

سيتم تقديم توريس، البالغ من العمر 21 عامًا، رسميا بألوان فريقه الجديد في كامب نو في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل حيث سيتم عقد مؤتمر صحافي.

ولد توريس في فويوس بضواحي مدينة فالنسيا الإسبانية، ولعب لنادي مسقط رأسه من 2017 إلى 2020 وسجل له تسعة أهداف قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي مقابل 20 مليون يورو.

سجل توريس 16 هدفا في 43 مباراة مع مانشستر سيتي، وتوّج معه بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنكليزية، فضلا عن بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام مواطنه تشيلسي الموسم الماضي.

ويغيب توريس الذي سجل 12 هدفا في 22 مباراة دولية، عن الملاعب في الشهرين الماضيين بسبب كسر في قدمه.

ولم يكشف عن قيمة صفقة انتقال الإسباني إلى برشلونة لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت الأربعاء الماضي إلى أنها ستكون مقابل 55 مليون يورو.