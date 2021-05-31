أغويورو الذي كان قد وصل إلى برشلونة وخضع لفحص على رُكبَته في عيادةٍ في المدينة بعد أن عانى الهدافَ السابق لمانشستر سيتي من مَشاكلَ في رُكبته خلال الأشهر الماضية. ومن المنتظر أن يكون عقده لمدة عامين.

وكان مراسل beIN SPORTS قد ذكر أن الصفقة قد تمت بالفعل قبل ساعات من إعلانها الرسمي.

وخسر الكون أغويرو فرصة إضافة لقب دوري أبطال أوروبا إلى مسيرته المظفرة مع مانشستر سيتي يوم السبت الماضي عندما هزم تشيلسي مواطنه فريق المدرب بيب غوارديولا.

وسيلعب أغويرو (32 عاماً) إلى جانب أحد أفضل رفاقه، مواطنه وزميله في منتخب التانغو ليونيل ميسي في حال جدد الأخير تعاقده مع ناديه الكتالوني.

