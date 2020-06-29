وذكر النادي الكتالوني أنه تعاقد مع اللاعب مقابل 60 مليون يورو + 5 ملايين كمتغيرات، وذلك بموجب عقد مدته 4 مواسم وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

على أن يبقى اللاعب البوسني في صفوف ناديه الحالي يوفنتوس حتى نهاية المنافسات الرسمية لموسم 2019-2020.

👋 اتفاق بشأن انضمام @Miralem_Pjanic إلى #برشلونة مقابل 60 مليون يورو + 5 ملايين كمتغيرات، وذلك بموجب عقد مدته 4 مواسم وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو. اللاعب البوسني سيظل في صفوف ناديه الحالي يوفنتوس حتى نهاية المنافسات الرسمية لموسم 2019-2020.



💙❤️ #PjanicCuler pic.twitter.com/5VsGxQs5C7 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 29, 2020

لعب بيانيتش في الوسط والوسط المهاجم سواء في ميتز الفرنسي أو في دور أعمق قليلاً في أولمبيك ليون وروما. وبرزت قدرته على صناعة الهجمات وكذلك ركلاته الحرة الممتازة التي إضافة إلى جودته التقنية ورؤيته للعب والتزامه ما جعلته أحد أفضل لاعبي الوسط في كرة القدم اليوم.

وبعد أن لعب بيانيتش موسم في ميتز و4 مواسم في ليون توجه إلى العاصمة الإيطالية وتحديداً لناديها روما حيث لعب فيه 5 مواسم سجل 30 هدفاً وقدم 40 تمريرات حاسمة، قبل أن ينتقل إلى يوفي عام 2016.

ظهر نضج اللاعب في السيدة العجوز بشكل واضح وفاز بالدوري الإيطالي ثلاث مرات معه، بالإضافة إلى كأسين إيطاليين وكأس سوبر إيطالي واحد، خاض بقميصه 171 مباراة سجل 22 هدفاً وقدم 36 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي لعب بياينتش لمنتخب لوكسمبورغ في الفئات العمرية، لكنه اختار تمثيل البوسنة والهرسك في المنتخب الأول. وخاض معه (92 مباراة) مسجلاً (15 هدفاً)، لعب في كأس العالم 2014.