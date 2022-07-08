برشلونة قدّم عرضاَ رسمياً لبايرن ميونيخ من أجل التعاقد مع ليفاندوفسكي من قبل beIN SPORTS July 8, 2022 09:53 0:38 دقيقة أكد جوان لابورتا، رئيسُ برشلونة، أن النادي تقدم بعرض لبايرن ميونيخ من أجل ضم روبيرت ليفاندوفسكي موجهاً الشكرَ للمهاجم البولندي على الرغبة التي أبداها منذ الوَهلة الأولى لحملِ قميصِ النادي الكاتالوني. تقارير إخبارية ميركاتو روبرت ليفاندوفسكي برشلونة جوان لابورتا -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة يوفنتوس يدخل الميركاتو بطموحات كببيرة 0:44 دقيقة أوريغي يعبّر عن سعادته بالانضمام إلى ميلان 3:25 دقيقة مرسيليا يعود إلى التدريبات استعداداً للموسم الجديد 0:25 دقيقة شارلوروا يمدد عقد لاعبه الجزائري زرقان 0:38 دقيقة برشلونة ينتظر رد بايرن بشأن ليفاندوفسكي 5:06 دقيقة الثنائي سكوبسكي وكرافتشيك يحرز لقب الزوجي المختلط 2:56 دقيقة عاصم مرعي يطمح للتألق مع مصر في المسابقات الدولية 4:53 دقيقة الفرحة تغمر المشجعين التونسيين بعد إنجاز أنس جابر 0:47 دقيقة سوسييداد يستهل تحضيراته للموسم الجديد 0:41 دقيقة بوغاتشار بطل المرحلة السادسة من طواف فرنسا