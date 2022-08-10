برشلونة أكثر أندية الليغا نشاطاً في الميركاتو من قبل beIN SPORTS August 10, 2022 18:03 3:19 دقيقة لم يتبق سوى أيام معدودة على موعد انطلاق منافسة الدوري الإسباني، وبحثاً عن لعب أدوار كبيرة في المنافسة قام جُلُ الأندية بانتداباتٍ عديدةٍ، ولعل أكثرَها نشاطاً كان نادي برشلونة. تقارير إخبارية ميركاتو الدوري الإسباني - La Liga برشلونة -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة برشلونة أكثر أندية الليغا نشاطاً في الميركاتو 0:42 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع السنغالي "سار" 2:59 دقيقة "كاف" يُطلق رسميًا بطولة "دوري السوبر الإفريقي " 1:37 دقيقة إنديبنديينتي الإكوادوري يبلغ نصف النهائي 4:26 دقيقة هل يُعدّ العمر عائقًا للتألق في عالم كرة القدم ؟ 3:27 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وأينتراخت فرانكفورت 2:29 دقيقة افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة بتركيا 3:21 دقيقة برشلونة الأبرز في الميركاتو الصيفي 0:27 دقيقة فلامنغو يتخطّى كورينثيانز ويبلغ نصف النهائي 0:46 دقيقة كيريوس يعبر بنجاح إلى الدور الثاني