وكتب الريان في حسابه الرسمي بتويتر "أجرى الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي لاعب بورتو (البرتغالي) الفحص الطبي بمستشفى إسبيتار، وذلك تمهيداً للتوقيع للرهيب (لقب الريان)".

وأضاف "إبراهيمي الحاصل مؤخراً على لقب كاس الأمم الأفريقية رفقة الجزائر سيلتحق بكتيبة الفريق في معسكره الإسباني عقب التوقيع".

كما كتب النادي في حسابه "أجرى اللاعب الكوري لي جايك الفحص الطبي بمستشفى إسبيتار، وذلك تمهيدا للتوقيع للريان".

واضاف أن "لي جايك احد المواهب الكورية الشابة يبلغ من العمر 20 عاما، ويلعب للمنتخب الكوري للشباب كقلب دفاع ويلعب بقدمه اليسرى".

وشارك جايك مع منتخب بلاده في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في بولندا في الفترة بين 23 ايار/مايو و15 حزيران/يونيو الماضيين، حيث حل وصيفاً لأوكرانيا 1-3، ويلعب في صفوف فريق غانغوون الكوري الجنوبي.

وسبق للريان أن تعاقد مع الارجنتيني غابريال مركادو من اشبيلية الإسباني، ولاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم من الترجي التونسي.

وبدأ براهيمي (29 سنة) مشواره مع رين الفرنسي (2008-2013) أعير خلالها مرتين، الاولى إلى كليرمون الفرنسي (2009-2010)، والثانية إلى غرناطة الإسباني (2012-2013)، قبل أن ينضم بصفة نهائية لصفوف الأخير (2013-2014)، ومنه إلى بورتو منذ 2014.

ياسين إبراهيمي يجري الفحص الطبي

اجرى الدولي الحزائري ياسين إبراهيمي لاعب بورتو الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار، وذلك تمهيدا للتوقيع للرهيب.

إبراهيمي الحاصل مؤخرا على لقب كاس الأمم الأفريقية رفقة الجزائر سيلتحق بكتيبة الرهيب عقب التوقيع.

Yacine Brahimi conducted a medical examination pic.twitter.com/osgg3QbdeY — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 22, 2019



