

وقالت صحيفة "بيلد" وقناة "سبورت1" الألمانيتان مساء الأحد إنّ صفقة انتقال ابن الـ22 عاماً إلى بايرن تتضمن 10 ملايين يورو إضافية كمكافآت يحصل عليها يوفنتوس استناداً إلى بعض النتائج التي سيحققها مدافع أياكس السابق مع عملاق بافاريا.

وسيستخدم بايرن عائدات انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة والمقدرة بأكثر من 45 مليون يورو، للمساعدة في تمويل عملية التعاقد مع دي ليخت الذي انضم ليوفنتوس في صيف 2019 من أياكس بعقد لمدة خمسة أعوام مقابل 75 مليون يورو.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، أقر المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان: "صحيح أننا أجرينا مفاوضات (مع يوفنتوس). دي ليخت لاعب مثير جداً للاهتمام".

ويسعى بايرن جاهداً لضم دي ليخت من أجل تعويض رحيل نيكلاس زوله في نهاية الموسم المنصرم إلى الغريم المحلي بوروسيا دورتموند.