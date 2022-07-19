وقال دي ليخت البالغ من العمر (22 عاماً) في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي البافاري: "أنا سعيد جداً لأني أصبحت لاعباً في هذا النادي العظيم. بايرن هو النادي الأكثر نجاحاً في ألمانيا، وأحد أنجح الأندية في أوروبا والعالم. شعرت بالتقدير الحقيقي من الإدارة الرياضية، من المدرب ومجلس الإدارة منذ البداية، وذلك ما أقنعني. علاوة على ذلك، فإن نادي بايرن ميونخ يدار ببراعة وله أهداف كبيرة. أنا سعيد للغاية لأنني أصبحت الآن جزءًا من قصة بايرن ميونخ".

وقال هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ: "دي ليخت كان هدفًا رئيسيًا بالنسبة لنا. مع مثل هذه التعاقدات، يمكن تحقيق الأهداف الكبيرة التي لدينا. الوجه المستقبلي لفريقنا يتشكل بشكل متزايد، وهذا الانتقال هو لبنة هامة في البناء الذي نقوم به تدريجياً. يجب أن يصبح دي ليخت دعامة أساسية في بايرن ميونخ".

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، إلا أنّ بعض الصحف الألمانية رجحت أن تكون حوالى 70 مليون يورو مع مكافآت تصل إلى 10 ملايين إضافية.

واستخدم بايرن عائدات انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة والمقدرة بأكثر من 45 مليون يورو، للمساعدة في تمويل عملية التعاقد مع دي ليخت الذي انضم ليوفنتوس في صيف 2019 من أياكس بعقد لمدة خمسة أعوام مقابل 75 مليون يورو.

وتهدف هذه الصفقة إلى تعزيز خط الدفاع بعد رحيل نيكلاس زوله في نهاية الموسم المنصرم إلى الغريم المحلي بوروسيا دورتموند.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وصف المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان دي ليخت بـ "اللاعب المثير جداً للاهتمام".

وفي 117 مباراة مع فريق "السيدة العجوز" أحرز دي ليخت ثمانية أهداف في جميع المسابقات، كما فاز بالدوري الايطالي ومسابقتي الكأس وكأس السوبر مرة واحدة.

وكان سبق أن ضمّ بايرن المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني بعقد لمدة ثلاث سنوات قادمًا من ليفربول الإنكليزي الشهر الماضي.