وذكر النادي البافاري أنه تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بصفقة انتقال مجاني.

وقال أولفير كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: "نصير مزراوي هو أحد اللبنات لتعزيز بناء فريقنا بطريقة هادفة. لقد وضعنا لأنفسنا أهدافًا كبيرة مرة أخرى للموسم الجديد، ووسع لاعبون مثل نصير مزراوي خياراتنا. نحن نتطلع حقًا للمحاولة معه مرة أخرى للفوز بدوري الأبطال ونريد الاحتفال بالعديد من النجاحات معه في السنوات القادمة ".

أما حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي فقد قال: "نحن سعداء لأن نصير مزراوي هو أول توقيع لنا في فترة الانتقالات هذه. كان لديه عروض من جميع أنحاء أوروبا واختارنا لأننا نملك خطة واضحة معه ونريد تحقيق أهداف كبيرة معه. نصير لاعب يمارس الكثير من الضغط على الجهة اليمنى هجوميًا. نحن أيضًا نحب عقليته كثيرًا، إنه حريص على هذا التحدي في بايرن ميونيخ ".

نصير وفي تصريحات نقلها موقع النادي قال: "كان لدي شعور جيد منذ المحادثات الأولى مع بايرن ميونخ ويسعدني أن أنتقل إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا. أصبح بايرن ميونخ بطل ألمانيا للمرة العاشرة على التوالي وسيكون أيضًا من بين المتنافسين للفوز بدوري الأبطال مرة أخرى العام المقبل. اخترت هذا النادي لأنه يمكنني الفوز بأكبر الألقاب هنا".

