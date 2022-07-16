وقال هيربرت هاينر رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ عن روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي البافاري عبر تويتر: "لقد توصلنا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة".

وتابع: "روبرت لاعب رائع وفاز بكل شيء معنا، نحن ممتنون له بشكل لا يصدق".

كما أكد ليفاندوفسكي سعادته بالفترة التي قضاها مع بايرن ميونيخ.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام في الساعات الماضية انتقال ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو زائد 5 ملايين كمكافآت.

وكتبت صحيفة سبورت الكاتالونية السبت على صفحتها الأولى أنّ اللاعب البالغ 33 عاماً "يعتزم الوصول اليوم (السبت) إلى برشلونة لإتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات".

ولم يعرض بايرن على ليفاندوفسكي سوى تمديد سنة واحدة لعقده الذي ينتهي صيف 2023، بحسب الصحف المحلية الألمانية.

ولم يكن الدولي البولندي راضياً أيضاً عن الراتب المقترح عليه ودخل في صراع مع مدربه يوليان ناغلسمان حول خياراته الفنية، إضافات لشائعات تواصل النادي الألماني مع النرويجي هالاند بحسب بعض المصادر.