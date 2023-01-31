وخاض كانسيلو البالغ من العمر 28 عاماً هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز مع مانشستر سيتي 17 مباراة سجل خلالها هدفين ومنح تمريرة حاسمة وحيدة.

وسبق لبايرن أن ضمّ الشهر الحالي الدولي الهولندي دالي بليند (32 عاماً) من نادي أياكس، لتعزيز خط دفاعه المثقل بالإصابات.

وبحسب الصحافة الألمانية، فإن بند شراء كانسيلو تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

وقال المدافع البرتغالي (28 عاماً) الذي شارك في كل مباريات منتخب بلاده في كأس العالم FIFA قطر 2022™، لدى تقديمه للصحافة قبل حصة تدريبية بعد الظهر "انتهزت هذه الفرصة لأنني أردت التعرف على نادٍ مثل بايرن ميونيخ الذي أعرف أهميته كلاعب".

ويمكن للظهير الأيمن أن يلعب في الجهة اليمنى كما كان في يوفنتوس الإيطالي، أو في الجهة اليسرى على غرار مانشستر سيتي بأوامر من المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

بدأ كانسيلو مسيرته في بنفيكا، ولعب ثلاثة مواسم في فالنسيا (2014-2017)، وموسمين في إيطاليا (إنتر ويوفنتوس) قبل التوقيع مع "سيتيزنس" في صيف العام 2019. ومدد عقده مع النادي الإنكليزي قبل عام حتى صيف 2027.