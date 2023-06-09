بايرن ميونيخ يتعاقد مع النمساوي لايمر من قبل AFP June 9, 2023 10:42 0:42 دقيقة انضمّ لاعب الوسط النمسوي الدولي كونراد لايمر إلى بايرن ميونيخ الالماني بصفقة حرّة، بعد انتهاء عقده مع لايبتسيغ كما أعلن النادي البافاري الجمعة. وارتبط لايمر بعقد حتى عام 2027، من دون الكشف عن أجره السنوي. 𝑳𝑨𝑰𝑴𝑬𝑹 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ #MiaSanMia #ServusKonrad pic.twitter.com/w8AuU7P5iZ — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 9, 2023 تقارير إخبارية ميركاتو بايرن ميونيخ لايبتسيغ -آخر الفيديوهات 33:00 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لإنتر قبل نهائي الأبطال 1:12 دقيقة كريستال بالاس يتعاقد مع جيفيرسون ليرما 0:38 دقيقة فالنسيا يفعل بند شراء المدافع أوزكاجار 2:46 دقيقة الإعلام يكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد 1:10 دقيقة مانشستر سيتي وإنتر يصلان إلى إسطنبول 0:51 دقيقة ديكلان رايس الأفضل في دوري المؤتمر 1:14 دقيقة فلامينغو يقترب من ثمن النهائي 1:24 دقيقة فاندنبروك يتحدّث عن التحضيرات لمباراة الأهلي 1:04 دقيقة الأهلي في المغرب تأهباً لمواجهة الوداد 0:44 دقيقة القادري يكشف عن قائمة المنتخب التونسي