

وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن كارل-هاينتس رومينيغه الذي كان قد أوضح الشهر الماضي أنه لن يتعاقد مع كوتينيو بشكل دائم "مع إبداعاته وتقنيته الممتازة، عاش معنا مبارياتنا هذا الموسم الذي حققنا فيه الثلاثية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا)".

وخاض البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما، أحد أبرز مواسمه بعدما كان مر بفترة محبطة في برشلونة عقب انتقاله من ليفربول الإنكليزي عام 2018.

وسجّل كوتينيو 11 هدفا، وصنع تسعة أهداف أخرى، في 38 مباراة مع بايرن في كل المسابقات، بما في ذلك هدفين في المباراة التاريخية التي فاز فيها أبطال أوروبا على الفريق الكاتالوني 8-2 في ربع نهائي البطولة القارية.

وكافح كوتينيو من أجل المشاركة كأساسي في تشكيلة المدرب هانزي فليك منذ حلوله بديلا من الكرواتي المقال نيكو كوفاتش في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما فضل فليك توماس مولر عليه في خط الوسط الهجومي.

وحصل الفريق الألماني على خدمات البرازيلي "المؤقتة" من برشلونة مقابل 8,5 مليون يورو (10 ملايين دولار) مع خيار الشراء، لكن بايرن فضل عدم تفعيل هذا البند الذي كان سيكلفه 120 مليون يورو.

وأضاف رومينيغه "من الصعب علينا القيام بأي استثمارات أخرى بهذا الحجم في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة".

ويبدو أنه سيكون لكوتينيو دورا أكبر في برشلونة مع قدوم المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، بعدما سرت شائعات حول اتصال جرى بين الشخصين يوم الاثنين ليؤكد كومان لكوتينيو أنه جزء من مخططه للموسم القادم.