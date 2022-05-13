تأكيد "هاينر" يأتي بعدما كشفت وسائل إعلام ألمانية، أنّ الهدّافَ البولنديّ أخبر إدارة النّادي البافاري برغبته في عدم تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو ألفين وثلاثة عشرين، ما فتح باب التكهّنات حول انتقال وشيك لنجم البايرن خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

