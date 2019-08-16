وأكد المدير الرياضي في ميونيخ البوسني حسم صاليحميديتش لشبكة "زيد دي اف" الألمانية بعد انتهاء مباراة فريقه ضد هرتا برلين بالتعادل 2-2 في افتتاح الدوري الجمعة "استطيع التأكيد بأننا تواجدنا في برشلونة وقد اتفقنا مع اللاعب ومع وكيل اعماله".

وأضاف "لدينا علاقة جيدة مع برشلونة. لا زال ينقص بعض التفاصيل كالتوقيع والفحص الطبي لكننا سعداء لأننا حصلنا على لاعب مثله".

وذكرت صحيفة "ال بايس" بأن بايرن ميونيخ سيدفع مبلغا مقداره 24 مليون يورو لاستعارة اللاعب لموسم واحد بالإضافة الى اجر سنوي يقدر بـ 12 مليون يورو.

وكان الناديان توصلا في وقت سابق من يوم الجمعة إلى اتفاق مبدئي لإعارة اللاعب كما أعلن فييرمو أمور مدير العلاقات في النادي الكاتالوني .

وقال أمور لشبكة "موفيستار لا ليغا" "نستطيع التأكيد بأنه لدينا اتفاق مبدئي لإعارة كوتينيو إلى بايرن وبالتالي يتعين علينا إتمام العملية".

وبعد أن كان كوتينيو (27 عاما) ضمن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة اتلتيك بلباو الجمعة في افتتاح المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، تم سحب اسمه من اللائحة على الأرجح تخوفا من إصابته بعد التطورات الأخيرة.

وكان كوتينيو انتقل إلى الفريق الكاتالوني في كانون الثاني/يناير 2018 قادما من ليفربول مقابل صفقة بلغت 120 مليون يورو لكنه لم ينجح في فرض نفسه اساسيا في تشكيلة برشلونة الموسم الماضي.

وتردد اسم كوتينيو في الصفقة المحتملة لمواطنه نيمار الذي يرغب في ترك فريقه الحالي باريس سان جيرمان والعودة الى برشلونة الذي دافع عن الوانه من 2013 الى 2017 قبل ان يحط الرحال في العاصمة الفرنسية مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.