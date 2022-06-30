باشاكشهير يضمّ الدولي الجزائري أحمد توبة إلى صفوفه من قبل beIN SPORTS June 30, 2022 21:18 0:56 دقيقة انضمّ اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة إلى نادي باشاكشهير التركي بعقد يمتد لثلاث سنوات. تقارير إخبارية ميركاتو باشاكشهير أحمد توبة -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة باريس سان جيرمان يضمّ البرتغالي فيتينيا إلى صفوفه 1:01 دقيقة كلاتنبورغ يتحدّث عن مشروعه لتطوير التحكيم المصري 0:32 دقيقة الفيتنامي نغويين كوانغ هاي محطّ الأنظار في فرنسا 0:34 دقيقة تقارير - توتنهام يقترب من التعاقد مع ريتشارليسون 0:56 دقيقة باشاكشهير يضمّ الدولي الجزائري أحمد توبة إلى صفوفه 4:48 دقيقة نادال يسير بثبات في بطولة ويمبلدون 0:41 دقيقة ذهبية جديدة من نصيب الصين 0:46 دقيقة إسبانيا تبلغ نصف النهائي 1:22 دقيقة التعادل يحسم مواجهة فرنسا وإيطاليا 0:41 دقيقة شفيونتيك تواصل طريقها بنجاح في ويمبلدون