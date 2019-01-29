وأكد النادي الباريسي في بيان له على موقعه الرسمي على الانترنت أن اللاعب الأرجنتيني وقع عقداً بأربعة أعوام ونصف مع الفريق، بعد أن تجاوز الفحوصات الطبية بمستشفى أسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيرتدي باريديس القميص رقم 8 مع فريق العاصمة الفرنسية الذي يستعد لمواجهة مرتقبة الشهر القادم أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب الأرجنتيني البالغ (25 عاماً) مع منتخب "راقصي التانغو" تسع مباريات دولية، لكنه لم يشارك في كأس العالم في روسيا 2018، علماً أنه بدأ مسيرته مع فريق بوكا جونيورز قبل أن ينتقل إلى قارة أوروبا حيث دافع في الدوري الإيطالي عن ألوان أندية كييفو فيرونا (2014) وروما الإيطالي (2014-2017) وإمبولي (2015-2016 على سبيل الإعارة)، قبل انتقاله إلى زينيت (2017- 2019).

ورحّب رئيس النادي ناصر الخليفي بانضمام باريديس قائلاً: "نحن سعداء جداً باستقبال لياندرو باريديس في عائلة باريس سان جيرمان، لياندرو يحمل معه قوة كرة القدم الأرجنتينية، مقاتل في كل الأوقات ولديه مهارات عالية".

من جهته عبر الدولي الأرجنتيني عن سعادته بالانضمام إلى العملاق الفرنسي قائلاً: "أشعر بفخر كبير لانضمامي إلى باريس سان جيرمان، بعد تجربتي في إيطاليا وروسيا لدي الآن فرصة رائعة ليس لخوض تجربة جديدة فقط بل للدفاع عن ألوان أحد أكبر الأندية في العالم، أشكر الرئيس والمدرب على الثقة التي منحوني إياها".