وبات الأسطورة الأرجنتينية رسمياً لاعب باريس سان جيرمان الجديد بعد أن أمضى 21 عاماً في صفوف نادي برشلونة وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح في وقت سابق من اليوم.

وعقب إتمام الصفقة غرّد النادي الفرنسي عبر تويتر: "يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقداً لمدة عامين مع سنة إضافية اختيارية".

يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقداً لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية.



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/VcDcI7r8w8 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021

وكان ميسي وصل إلى باريس قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، ولوّح للجماهير من إحدى الشرفات لقاعة في مطار لو بورجيه مرتدياً قميصاً مكتوب عليه كلمة "هنا باريس".

وسيحمل ميسي الرقم 30 مع باريس سان جيرمان.

واحتفى النادي الباريسي بلاعبه الجديد عبر حسابه في تويتر قائلاً "جوهرة جديدة في باريس!"