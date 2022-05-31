وطبّق فريق العاصمة الفرنسية خيار بند الشراء في عقد الظهير الأيسر البرتغالي بعدما لعب في صفوفه لموسم على سبيل الإعارة تكلل بالنجاح.

وخاض الدولي البرتغالي البالغ 19 عاماً، 37 مباراة مع الفريق الباريسي في الموسم الماضي الذي توّج به فريقه للمرة العاشرة في تاريخه.

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Le @PSG_inside enregistre le transfert définitif de @nunomendes_25. Le latéral gauche portugais est désormais lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2022

وبات مينديش الذي نشأ في نادي سبورتينغ، اللاعب البرتغالي الثالث عشر الذي يدافع عن ألوان باريس سان جيرمان.