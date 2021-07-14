وكان دوناروما الذي نال لقب أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، ودّع جماهير نادي ميلان يوم أمس الثلاثاء برسالة نشرها على حسابه في موقع انستغرام.

وتعليقاً على انضمام دوناروما، قال ناصر غانم الخليفي رئيس النادي: "يسعدنا أن نرحب بجانلويجي دوناروما في باريس سان جيرمان. نهنئه بفوزه في يورو 2020، ولقبه كأفضل لاعب في البطولة".

وأضاف الخليفي: "أعلم أن جانلويجي سيحظى بترحيب حار من الجميع في النادي، بما في ذلك زملاؤه في الفريق والجهاز الفني وجميع المشجعين الباريسيين".



يذكر أن دوناروما البالغ من العمر 22 عاماً، دافع عن ألوان ميلان منذ العام 2015، وهو مثّل منتخب إيطاليا في 33 مباراة دولية وساهم بقيادة "الأتزوري" لثاني لقب في تاريخه في بطولة أمم أوروبا بعد تصديه لركلتي ترجيح لإنكلترا في نهائي يورو 2020.

ويعد دوناروما أصغر حارس يرتدي قميص المنتخب الإيطالي حيث حمله في سن السابعة عشرة، ضد فرنسا عام 2016.