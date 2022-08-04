حسم باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، رسمياً الخميس صفقة تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيش من منافسه المحلي ليل بعقد حتى 2027، وفق ما أعلن نادي العاصمة.

وقال النادي في بيان "يُسعِدُ باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيع ريناتو سانشيش عقد مع بطل فرنسا مدته خمسة أعوام. بات لاعب خط الوسط البرتغالي مرتبطاً بنادي العاصمة الفرنسية حتى 30 حزيران/يونيو 2027".

وعن سانشيش (24 عاماً)، قال المدرب الجديد لسان جيرمان كريستوف غالتييه الذي قاد ليل إلى إحراز لقب الدوري الموسم قبل الفائت عندما كان البرتغالي في تشكيلته، إنه "لاعب يملك خصائص مختلفة عن الآخرين لا سيما إذا ما قارنته مع ماركو فيراتي وفيتينيا أو دانيلو. إنه لاعب يملك انطلاقة صاروخية. يملك القدرة على تحطيم دفاعات الخصم. كما أنه يعرف الدوري الفرنسي جيداً والمستوى العالي، وهو لاعب دولي في منتخب بلاده".

وحمل سانشيش ألوان بنفيكا ثم بايرن ميونيخ الألماني الذي أعاره إلى سوانسي سيتي الويلزي، قبل أن ينتقل إلى صفوف ليل في 2019.

