ويبلغ حكيمي من العمر 22 عاماً وهو من ناشئي ريال مدريد الإسباني والذي لعب معه أول مواسمه على الصعيد الاحترافي قبل أن يعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني حيث خاض مع الفريق 73 مباراة أحرز خلالها 12 هدفاً في مختلف المسابقات ثم انتقل بعد ذلك إلى إنتر ميلان الإيطالي والذي خاض معه 45 مباراة في الموسم الماضي سجل خلالها 7 أهداف في جميع البطولات.

ويملك حكيمي سجلاً رائعاً على صعيد البطولات إذ توج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسبانية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية، ومع دورتموند حصل على كأس السوبر المحلية عام 2019 قبل أن يتوج مع إنتر بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

ووقّع الدولي المغربي (36 مباراة دولية سجّل خلالها 4 أهداف) عقداً لمدّة خمس سنوات يمتدّ حتّى 30 يونيو 2026.

وذكر سان جيرمان في بيان على موقعه الإلكتروني "الظهير الأيمن المغربي (...) والذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، وقّع عقداً لمدة خمس سنوات وسيرتبط مع النادي بعقد حتى 30 حزيران/يونيو 2026".

وقال رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر غانم الخليفي، بعد التوقيع مع النجم المغربي: "يُسعدنا الترحيب بأشرف حكيمي في باريس سان جيرمان اليوم".

وأضاف: "يُظهر هذا التعاقد مستوى طموحاتنا. نواصل بناء شيء مميز للغاية. رغم أنّ عمر أشرف لا يتجاوز 22 عامًا فقد أثبت نفسه بالفعل كواحد من أكثر المدافعين موهبة في عالم كرة القدم".

وتابع: "هذه هي المعايير التي وضعناها في النادي. أعلم أن أشرف سيحظى بمسيرة رائعة معنا والنادي بأكمله يتمنّى له كل التوفيق بألوان فريقنا".

بدوره أعرب حكيمي عن سعادته بالانتقال إلى الفريق الباريسي: "أنا فخور بالانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان. سأحاول تقديم الأفضل لكي أكون في مستوى التطلعات".

وأضاف المغربي: "أنا متحمّس جداً لملاقاة زملائي في الفريق".

