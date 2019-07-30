أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع إدريسا غاي لاعب وسط إيفرتون لمدة أربع سنوات.

وانضم لاعب منتخب السنغال البالغ من العمر 29 عاما إلى إيفرتون قادما من أستون فيلا في 2016 وشارك في 108 مباريات مع النادي الواقع في منطقة مرسيسايد. وأمضى خمسة أعوام في ليل قبل انتقاله لإنكلترا، وفاز بثنائية الدوري والكأس مع النادي الفرنسي في 2011.

وقال غاي في بيان بموقع باريس سان جيرمان على الإنترنت "أنا فخور للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان. أردت إعطاء دفعة لمسيرتي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، وهو واحد من أكبر المشروعات الرياضية الطموحة في أوروبا".

وبانتقاله إلى سان جيرمان، أصبح غاي سادس تعاقدات الفريق الباريسي بعد عبدو ديالو، الإسبانيين أندير هيريرا وبابلو سارابيا، الهولندي ميتشل باكر والبولندي مارتشين بولكا.

وأصبح إدريسا غاي السنغالي الثامن الذي يحمل ألوان سان جيرمان والـ53 من القارة الإفريقية بحسب فريق العاصمة الفرنسية.

